Foto: LETA

На следующей неделе депутаты Европейского парламента проголосуют за резолюцию, в которой выразят свое отношение к последним инсценированным президентским выборам в России, в результате которых Владимир Путин еще больше укрепил свою власть, сообщил агентству LETA пресс-секретарь Европарламента в Латвии Янис Крастиньш.

На фоне продолжения войны в Украине и отсутствия демократической оппозиции действующий лидер режима Путин официально набрал 88,48% голосов.

Выборы прошли в марте, вскоре после того, как при неясных обстоятельствах в заключении скончался один из видных представителей российской оппозиции Алексей Навальный.

Принятием резолюции депутаты Европарламента завершат дебаты, которые прошли 10 апреля. Евросоюз (ЕС) также решительно осудил и отказался признать законными итоги так называемых выборов на украинских территориях, оккупированных Россией.

В ходе отдельных дебатов во вторник, 23 апреля, депутаты расспросят представителей Еврокомиссии о попытках ЕС за последнее время конфисковать замороженные российские активы и использовать их для финансирования сопротивления и восстановления Украины.

Как сообщалось, так называемые выборы, которые фактически были спектаклем для очередного подтверждения легитимности власти Путина, прошли с 15 по 17 марта.

Даже если не принимать во внимание привычные манипуляции с результатами подсчета голосов и активностью избирателей, заранее не было ни малейших сомнений в том, что Путин в очередной раз на так называемых выборах "победит", оставшись на посту как минимум до 2030 года, поскольку в России давно не существует никакой реальной оппозиции и все заслуживающие внимание деятели оппозиции либо были вынуждены покинуть страну, либо находятся в тюрьме, либо убиты.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit