Военная оборона государства на восточной границе должна дать уверенность и в безопасной среде для экономического развития региона, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, сообщает агентство LETA.

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, в пятницу Ринкевич созвал заседание военного совета при президенте в Резекне, чтобы обсудить поддержку Национальными вооруженными силами (НВС) самоуправлений и сил союзников.

Участники совета под руководством президента обсудили с главами 11 приграничных самоуправлений мероприятия по обеспечению военной обороны восточной границы Латвии. Во время визита Ринкевич также встретился с солдатами и земессаргами 3-ей Латгальской бригады Земессардзе и посетил базы НВС в Резекне и Лузнаве.

В помещениях штаба 3-ей Латгальской бригады Земессардзе в Резекне состоялось созванное Ринкевичем заседание военного совета при президенте. На нем обсуждалось развитие инфраструктуры для приема в Латвии подразделений НАТО, обеспечения поддержки и планируемого приема сил союзников.

Канада обязалась к 2026 году разместить в Латвии до 2000 военнослужащих и возглавить бригаду союзнических сил в Латвии. Осенью этого года пройдут первые учения этой бригады и оценка ее боеготовности. Латвия, в свою очередь, обязалась предоставить поддержку принимающей страны, в том числе создать новый полигон для военных учений "Селия".

На заседании совета президент Латвии был проинформирован о сотрудничестве НВС с самоуправлениями с целью составления плана действий и мероприятий по гражданской обороне в случае военной угрозы. Такие планы должны были быть разработаны во всех самоуправлениях до января, после чего должен состояться ежегодный цикл учений по проверке этих планов в сотрудничестве с НВС.

Президент также пригласил на беседу с членами военного совета президента руководителей 11 восточных приграничных самоуправлений Латвии — Аугшдаугавского края, Алуксненского края, Балвского края, Даугавпилса, Гулбенского края, Краславы, Ливанского края, Лудзенского края, Прейльского края, Резекне, Резекненского края.

Разговор дал возможность самоуправлениям ознакомиться с планами действий НВС по обеспечению защиты территории страны и населения с "первого сантиметра" и обсудить успешное сотрудничество по созданию военной оборонной инфраструктуры в приграничной зоне.

Ринкевич подчеркнул, что Латвия должна сформировать свой потенциал, научиться принимать союзнические силы и создать оборонительные позиции таким образом, чтобы удержать потенциального агрессора от желания проверить их. По его мнению, превосходство оборонных позиций Латвии должно дать уверенность, что военной угрозы нет сегодня и не будет впредь. По мнению президента, для этого необходимо активное развитие потенциала и инфраструктуры, но не менее важно тесное сотрудничество с самоуправлениями как в создании оборонной полосы, так и в обеспечении гражданской обороны путем создания системы всеобъемлющей обороны государства.

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