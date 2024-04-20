Латвийского рэпера Платину (настоящее имя - Роберт Плаудис) задержали на концерте в Томске, сообщили вечером 19 апреля телеграм-каналы "Сирена", Baza и "Осторожно, новости".

Судя по записям, во время выступления на сцену поднялись бойцы СОБР Росгвардии и оперативники в штатском.

В чем подозревают Платину, неизвестно. Ранее на него пожаловалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, попросившая полицию проверить тексты Платины на предмет пропаганды наркотиков.

Примерно через час после задержания Платину отпустили. В полиции Томской области сообщили, что составили в отношении гражданина Латвии административные протоколы по статьям о нарушении правил въезда в РФ, незаконной трудовой деятельности и об отказе от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Решается вопрос о составлении протокола по статье о пропаганде наркотиков.

Как сообщила агентству LETA пресс-секретарь МИД Латвии Диана Эглите, посольство Латвии в России проинформировано о задержании гражданина Латвии в Томске. В посольстве связались с родственниками, установлено, что задержанному назначен адвокат и запланировано судебное заседание.

Министерство иностранных дел неоднократно предупреждало граждан Латвии не ездить в Россию из-за угроз безопасности. Консульская помощь в нынешних геополитических условиях ограничена.

Рэпер Платина - хип-хоп исполнитель из Риги. Участник коллектива "РНБ Клуб". В начале апреля вышел его пятый студийный альбом, 12 апреля Платина отправился в тур по России.

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