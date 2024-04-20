Латвийского рэпера Платину (настоящее имя - Роберт Плаудис) задержали на концерте в Томске, сообщили вечером 19 апреля телеграм-каналы "Сирена", Baza и "Осторожно, новости".

Судя по записям, в пятницу, 19 апреля во время выступления рэпера в Томске в городском клубе "Face" на сцену поднялись бойцы СОБР Росгвардии и оперативники в штатском. Они забрали Платину и увезли, пишет "Медуза".

Полиция составила на рэпера протоколы об употреблении наркотиков (за отказ от медосвидетельствования), незаконной трудовой деятельности и нарушении порядка пребывания в России, отмечает "SOTA". По версии следствия, Плаудис занимался на территории России трудовой деятельностью, хотя въехал в страну по туристической визе.

Примерно через час после задержания Платину отпустили. В полиции Томской области сообщили, что составили в отношении гражданина Латвии административные протоколы по статьям о нарушении правил въезда в РФ, незаконной трудовой деятельности и об отказе от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Решается вопрос о составлении протокола по статье о пропаганде наркотиков.

Днем позже, 20 апреля, Кировский районный суд Томска постановил выдворить из России латвийского рэпера Платину, сообщил телеграм-канал "Милый Томск".

До отправки в Латвию музыкант будет находиться в спецприемнике в Томске. Его также оштрафовали на четыре тысячи рублей (порядка 40 евро).

Ранее на него пожаловалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, попросившая полицию проверить тексты Платины на предмет пропаганды наркотиков.

Как сообщила агентству LETA пресс-секретарь МИД Латвии Диана Эглите, посольство Латвии в России проинформировано о задержании гражданина Латвии в Томске. В посольстве связались с родственниками, установлено, что задержанному назначен адвокат и запланировано судебное заседание.

Министерство иностранных дел неоднократно предупреждало граждан Латвии не ездить в Россию из-за угроз безопасности. Консульская помощь в нынешних геополитических условиях ограничена.

Рэпер Платина - хип-хоп исполнитель из Риги. Участник коллектива "РНБ Клуб". В начале апреля вышел его пятый студийный альбом, 12 апреля Платина отправился в тур по России.

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