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Партия "Прогрессивные", войдя в правящую коалицию, сумела достичь желаемых, и, казалось бы, недостижимых целей, заявила в субботу на открытии съезда партии ее сопредседатель Юстине Пантелеева.

По словам политика, еще в прошлом году, до вступления "Прогрессивных" в коалицию, ратификация Стамбульской конвенции и укрепление партнерства в латвийском законодательстве были "недостижимыми, но желанными целями". Все изменилось после того, как "Прогрессивные" вошли в правительство, которое впервые в истории Латвии стало левоцентристским.

По словам политика, "Прогрессивные" выбрали руководить министерствами сообщения, культуры и обороны, потому что партия "любит вызовы". Выбор Министерства сообщения пришелся на время неопределенности с проектом "Rail Baltica", Министерства культуры - на время, когда особенно важна независимость СМИ, а Министерства обороны - на время, когда Россия продолжает вторжение в Украину, а внешняя граница Латвии не укреплена.

"Этот выбор был смелым, и мы продолжим показывать, что означает почерк "Прогрессивных" в этих отраслях", - пообещала политик.

Прошедший год был важен для партии и с точки зрения внутренних событий: партия выдвинула двух лидеров на выборы в Европарламент и в течение года усилила свою команду по коммуникации. "Мы стали более заметными и активными, не только в освещении нашей работы на национальном уровне, но и в привлечении людей к разработке политики", - сказала Пантелеева.

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