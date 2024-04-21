В стационаре "Гайльэзерс" Рижской Восточной клинической университетской больницы (Восточная больница) впервые проведена малоинвазивная лапароскопическая и торакоскопическая резекция пищевода.

Уникальную операцию провели мужчине с диагнозом рак пищевода, сообщает пресс-служба Восточной больницы (RAKUS).

Восточная больница – единственная в Латвии, где проводятся операции такого типа, но до сих пор они проводились открытым методом или частично лапароскопически. В будущем операции по резекции пищевода для определенных групп пациентов в Восточной больнице станут намного щадящими, при этом значительно сократится время восстановления после операции и продолжительность пребывания в стационаре.

Операции по поводу рака пищевода проводятся редко, поскольку эта патология протекает тяжело и рак быстро распространяется. Резекция пищевода — сложная операция с высоким риском осложнений: в 20–60% случаев у пациента могут возникнуть различные осложнения, а сроки восстановления могут затянуться. При малоинвазивном методе снижаются риски осложнений и сокращается время восстановления, что позволяет пациенту быстрее вернуться к повседневной жизни.

Минимально инвазивная лапароскопическая торакоскопическая эзофагэктомия включает в себя операцию на брюшной полости, а затем на грудной клетке с небольшими разрезами для размещения камеры и инструментов.

По словам главного врача, ответственного хирурга, доцента Клиники общей и неотложной хирургии Восточной больницы "Гайльэзерс" доцента Игоря Иванова, "Рак необходимо удалить вместе с пищеводом, а заменить его новым пищеводом. Новый пищевод формируется из желудка. Во время лапароскопии желудок освобождается от окружающей ткани, из которого формируется новый пищевод, который вставляют в грудную клетку, прикрепляя к тому месту, где был разрезан удаленный пищевод".

"Операция была технически сложной и длилась около семи часов. При этом одно легкое пациента ненадолго отключали, следя за тем, чтобы не было движения с одной стороны грудной клетки. Когда пациент дышит только одним легким, это сложная ситуация, требующая постоянного внимания со стороны бригады анестезиологов — поддерживать анестезию гораздо сложнее, в организме пациента происходят различные изменения", - поясняет Игорь Иванов.

У пациента вовремя диагностировали рак пищевода, но провести операцию без химиотерапии и лучевой терапии перед резекцией не удалось. Если стадия опухоли очень ранняя, операцию проводят немедленно, но если она разрослась, объем опухоли уменьшают, чтобы ее было легче оперировать, и тогда результаты лучше – меньше шансов на рецидив или метастазирование: опухоль уже ослаблена и ее безопаснее удалить.

Фото: RAKUS

Как отмечает Иванов, этот метод облегчает восстановление пациента: после операции меньше боли, пациент быстрее становится активным, меньше проблем, связанных с разрезами (недержание раны, нагноение), улучшается косметический и функциональный результат.

Рак пищевода чаще всего вызывается курением, алкоголем и рефлюксной болезнью.

Первая в Латвии минимально инвазивная резекция пищевода была проведена в сотрудничестве с Каунасской университетской больницей и профессором Алмантасом Малецкасом, который смог поделиться своим опытом. Восточная больница и Каунасская университетская больница сотрудничают и обмениваются опытом в различных областях.

Клиника общей и неотложной хирургии Восточной больницы "Гайльэзерс" специализируется на открытых и малоинвазивных операциях пациентам с хроническими, острыми и онкологическими заболеваниями.

В операции и уходе за больным принимали участие:

Главный врач клиники общей и неотложной хирургии, ответственный хирург, доцент Игорь Иванов;

Заведующий отделением общей и неотложной хирургии, главный врач плановой хирургии, д-р. мед. Алексей Каминский;

Анестезиолог, реаниматолог д.т.н. Марина Цибульская;

профессор Агнесе Озолиня, заведующая клиникой анестезиологии;

Заместитель заведующего клиникой анестезиологии, врач анестезиолог-реаниматолог д-р. Евгений Степанов;

Врач анестезиолог-реаниматолог. Оксана Скварковская;

Заведующий отделением бронхоскопии д-р. Айнарс Зариньш;

Заведующий отделением интенсивной терапии, д-р. Дайна Рожкалне;

Главный врач отделения реанимации, анестезиолог, реаниматолог д-р. Иева Буце-Шатоба;

Начальник операционного блока д-р. Петерис Томиньш;

Лига Скуя-Петрушевича, старшая медсестра операционного блока;

Резиденты Аманда Берзиня и Марика Юшко, д-р. Валерий Гаращенко;

Операционная медсестра Елена Белоус.

Коллектив 13-го отделения.

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