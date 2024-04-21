В Резекне по адресу улица Маскавас, 30, завершены работы по созданию кинологического центра Таможенного управления Службы государственных доходов. Работы проводились под руководством Государственного агенства недвижимости (Valsts nekustamie ipšumi, VNĪ).

С завершением проекта в Резекне создана современная инфраструктура для подготовки таможенных кинологов и служебных собак, сообщает член правления VNĪ Елена Гаврилова.

Создание кинологического центра реализовано в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны на 2014-2021 годы в рамках программы "Международное полицейское сотрудничество и борьба с преступностью". Совместно со Службой Госдоходов Был реализован проект "Предотвращение и борьба с экономическими преступлениями на пункте пропуска "Терехово".

"За счет перестройки старого складского здания на ранее деградированной территории создана новая инфраструктура для обучения таможенных служебных собак – просторные тренировочные залы для кинологов и инструкторов, а также вольер, где собаки могут находиться в свободное от тренировок время, гаражи и благоустроенная территория", — сообщила Гаврилова.

Строительные работы в Резекне выполняла фирма SIA "Hagberg Construction", проектные работы – SIA "CMB", авторский надзор – SIA "CMB", строительный надзор – SIA "BaltLine Globe".

Стоимость строительных работ кинологического центра составила 541 286 евро (без НДС).

Кинологическая служба Таможенного управления СГД была создана в 2004 году. В настоящее время в ней обучены 44 служебных собаки для поиска наркотических и психотропных веществ, табачных изделий и наличных денег.

"Это важная инвестиция в развитие кинологической службы. У таможенных кинологов наконец появился собственный учебный центр – создана современная учебная среда и закуплено соответствующее учебное оборудование. Я уверен, что организованная инфраструктура станет прочной базой для повышения квалификации таможенных кинологов и служебных собак. Профессиональные навыки и знания таможенных кинологов оказывают существенную поддержку в повседневной борьбе с экономическими преступлениями не только СГД, но и другим правоохранительным учреждениям, в том числе Госполиции и Госпогранслужбе", - заявил заместитель генерального директора СГД в сфере таможенного дела, директор Таможенного управления Зукулс.

С 16 по 19 апреля в Резекне в новом кинологическом центре и других местах Резекненского края прошел открытый чемпионат Европы для таможенных кинологов со служебными собаками, организованный СГД Латвии. В соревнованеиях участвовали команды таможенных служб из 12 стран.

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