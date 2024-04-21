Сложно найти более непопулярного и иррационального президента, чем Эгилс Левитс, а потому любому адекватно мыслящему политику удалось бы после него подняться на ступень выше, заявила политолог, профессор Рижского университета Страдиня Илга Крейтусе в эфире программы "ТЧК" на Rus.LSM.lv.

Крейтусе сказала, что хотела бы взглянуть в глаза и спросить, как себя чувствует интеллигенция, которая подписывала письмо в поддержку Левитса, заявляя, что с таким президентом «свет прольется в самые темные уголки государства» и что «воспрянут птицы, которые согнулись и не могут встать».

"Практически каждый нормально думающий, активный политик поднялся бы на ступень над Левитсом", - заявила политолог.

Она отметила, что президент Латвии Эдгар Ринкевич является профессиональным ранговым политиком — он получил соответствующее образование, а затем прошел через каждую ступень и знает все уровни управления государством. «Это нормальный путь для политика в Европе. Он занял президентский пост, четко понимая, кто и что может сделать», - говорит Илга Крейтсусе.

Ринкевич, будучи профессиональным политиком, хорошо понимает, как создавать свой образ: «Он начал с того, что пришел к народу. Если Левитс говорил, что будет президентом для народа, то Ринкевич ничего не говорил. Он просто начал делать.

"Он просто пришел к рядовым людям. То мороженое в цеху делает, то еще что-то. Он доказал, что он один из нас. И зная поведение министров, он начал давать советы. Да, он не может влиять на процессы, но он начал высказываться. Он начал делать не только то, что разрешает ему конституция, но и то, чего она не запрещает. Он понимает внутреннюю политику, сложность ситуации. Он не становится в позу. Он ставит вопрос и спрашивает: как вы будете его решать? И это нравится людям», - считает политолог.

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