Решение Палаты представителей Конгресса США о помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов восстановит боевой дух украинцев, заявил агентству ЛЕТА историк и политолог Карлис Даукштс.

По словам Даукштса, решение Палаты представителей США пока не имеет реального наполнения, но оно может восстановить боевой дух украинцев и оказать моральную поддержку, поскольку чувствуется усталость от войны.

Он считает, что и объявленная мобилизация на Украине дала "второе дыхание", так что решение имеет, по крайней мере на данный момент, скорее косвенное, чем прямое влияние. Даукштс полагает, что дальнейшее продвижение законопроекта может быть быстрым и он будет быстро подписан президентом США.

Отвечая на вопрос о том, почему решение было отложено, эксперт заявил, что это было связано с внутриполитическими разногласиями между двумя партиями в США, а не с геополитическими причинами.

"Пентагон заявил, что они уже готовы и доставят заказанное оружие Украине в течение нескольких недель. Вопрос в том, является ли это кредитом для Украины или его придется возвращать", - сказал эксперт.

Эксперт добавил, что решение США - головная боль для России и вызвало там острую реакцию, но это обычная российская риторика.

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