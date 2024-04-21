Согласно новым правилам управления кладбищами, представленным на общественное обсуждение, на кладбищах Кекавского края будет разрешено хоронить умерших и вне обычного времени захоронения, сообщает агентство LETA.

Действующие в настоящее время правила предусматривают, что захоронение может проходить по вторникам, средам, четвергам, пятницам и субботам с 9:00 до 15:00.

В новых правилах есть примечание, что с управляющим кладбищем можно договориться о захоронении в другое время, соблюдая принцип свободы вероисповедания.

Правила запретят приводить на кладбища лошадей и собак без привязи, сажать деревья в отведенных для захоронения местах, осуществлять захоронения животных, забирать землю и песок со свободных территорий кладбища, повреждать кладбищенское оборудование, самовольно занимать место захоронения или изменять границы кладбища. Также будет запрещено въезжать на автомобиле и других моторизованных транспортных средствах, за исключением катафалка, и мешать ходу похоронной церемонии.

Покойного можно похоронить в гробу или, в случае кремации, в урне. Длина могильной ямы должна соответствовать размерам гроба, глубина до крышки гроба – 1,4 – 1,5 метра. При проведении поверхностного захоронения глубина должна составлять один метр до крышки гроба. Урну можно захоронить в новой или уже существующей могиле на глубине не менее одного метра. На одном участке можно захоронить несколько урн.

Захоронение в семейной могиле может производиться не ранее, чем через 20 лет после последнего захоронения. В отдельных случаях после получения одобрения компетентных органов этот срок может быть сокращен до 15 лет. При этом второе захоронение запрещено.

В Кекавском крае сейчас действуют 17 открытых кладбищ - Катлакалнс, Новое Кекавское, Брамбергес, Чандару, Плаканциемс, Меллупу, Ратниеку, Балдонское городское, Клапу, Бернесту, Вилшкерсту, Липшу, Тримду, Тимбу, Анджу, Кажоку и Каннениеку.

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