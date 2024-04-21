В понедельник в Риге ожидается снегопад, поэтому власти города на один день (22 апреля) введут так называемые "снежные билеты", и водители автотранспорта смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

По прогнозам Латвийского Центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в понедельник днем ​​в Риге возможен сильный снегопад, который продлится до вторника. Поэтому в понедельник, 22 апреля, Рижское самоуправление введет так называемые "снежные билеты".

Как отмечают в самоуправлении, на дорогах образуется гололед, слой снега и ухудшится видимость, поэтому условия движения на рижских улицах могут быть затруднены. В обслуживании улиц и тротуаров будут задействованы все муниципальные службы и имеющаяся техника. Чтобы облегчить уборку улиц и уменьшить возможные пробки, рижанам предлагают чаще использовать общественный транспорт.

По оценкам самоуправления, большинство автомобилей уже оснащены летними шинами, поэтому власти Риги призывают жителей быть особенно осторожными, выбирать удаленное выполнение рабочих обязанностей, передвигаться на общественном транспорте или планировать время и маршрут выезда с учетом трудных погодных условий.

В понедельник свидетельство о регистрации легкового автомобиля или техпаспорт автомобиля будут считаться документами, действительными для управления общественным транспортом. Указанный документ необходимо предъявить в общественном транспорте только в случае контроля, водителю троллейбусов (трамваев и автобусов) его показывать не нужно.

"Снежными билетами" может воспользоваться любой взрослый человек, взяв с собой в поездку техпаспорт автомобиля. Водительские права иметь при себе не обязательно.

"Снежные билеты" вводятся Рижским самоуправлением с целью снижения интенсивности движения на дорогах во время или после сильного снегопада, тем самым облегчая работу уличной техники.

Как сообщалось, новая неделя начнется в некоторых местах Латвии со снегопада. Осадки - дождь и мокрый снег - ожидаются на большей части территории, преимущественно в центральных и восточных регионах. Будет дуть северный ветер от слабого до умеренного, а вдоль побережья будет преобладать северный ветер от умеренного до сильного (порывами до 15-17 м/с).

Температура воздуха 22 апреля составит 0...+4 градуса.

Ближайшая ночь в Риге будет пасмурной, во второй половине ночи вероятен дождь. Подует северный ветер от умеренного до сильного. Температура воздуха ночью составит +1...+4 градуса.

С утра понедельника из-за приближения активного циклона с юго-востока погодные условия местами станут даже опасными - в западных и центральных регионах страны ожидается снегопад и сформируется снежный покров толщиной 5-8 см.

Вечером в понедельник ожидается легкий мороз и сильный снегопад, поскольку температура понизится. Вечером желтое предупреждение сменится на оранжевое. В некоторых местах западных и центральных районов толщина снежного покрова может составить 10 см. На дорогах образуется наледь.

В течение вторника ветер постепенно утихнет и станет меньше осадков. При этом погода останется прохладной, в пределах 0...+5 градусов.

В последующие дни погодные условия в Латвии станут более спокойными, атмосферное давление повысится, а температура воздуха возрастет до +10...+15 градусов.

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