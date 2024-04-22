Проблемы с качеством дорог в Латвии вызваны недостаточным финансированием, считают эксперты.

В пятницу на конференции по дорожной отрасли проектировщик Эдгарс Круминьш пояснил, что при выделенном финансировании нельзя позволить себе строить новые дороги там, где это необходимо. Вместо этого приходится пытаться исправить дороги, построенные 30-40 лет назад или еще раньше, а исправленная дорога несопоставима с новой. По мнению Круминьша, отрасль должна стабильно и предсказуемо финансироваться государством.

С ним согласен и технический директор Latvijas valsts ceļi (LVC) Эндийс Лидакс. "На возобновляемых этапах мы видим, что там нужно было бы делать больше, а средства на это не выделены. Как следствие, и на восстановленных участках дефекты образуются быстрее", — сказал Лидакс.

При этом директор строительного управления LVC Гинтс Альбериньш отметил, что даже в том случае, если на обновленном участке протяженностью 10 километров в каких-то двух-трех местах снова начинают образовываться ямы и трещины, это все же значительное улучшение, которое требует гораздо меньше средств на дальнейшие ремонты.

Альбериньш сообщил, что существенных улучшений качества дорожного строительства в 2023 году не наблюдалось. в 2019-2022 годах на качество повлияли различные геополитические события, которые создали проблемы в цепочках поставок и качестве материалов, однако в 2023 году качество не улучшилось и причины следует искать во внутренних процессах.

Специалисты дорожной лаборатории LVC в 2022 году провели 93 проверки, и соответствующий результат констатирован в 63 проверках, а в 2023 году проведено 97 проверок, и соответствующий результат констатирован в 70 проверках, сообщил Альбериньш. Он добавил, что выявлены значительные улучшения в пробах асфальта, но нет улучшений в гранулометрических образцах.

Председатель правления LVC Мартиньш Лаздовскис в пятницу на конференции сказал, что при планируемом финансировании в последующие годы невозможно будет добиться улучшений в сети государственных автомобильных дорог. Целью будущих лет будет сохранение достигнутого в последние годы уровня при проведении работ по обновлению покрытия и сохранение возможности доехать до крупнейших региональных центров по дорогам с достаточно хорошим покрытием.

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