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Растет число тех, кто признает, что в социальных сетях они частично или полностью отличаются от себя в реальной жизни, свидетельствуют результаты исследования, проведенного исследователем Института экономики и предпринимательства Рижского технического университета (RTU) Илзе Янковской.

Результаты исследования показали, что в марте 2023 года 23% респондентов отмечали, что в соцсетях они частично или полностью отличаются себя в реальной жизни, а уже через год, в марте 2024 года, число этих людей выросло, и уже 32% респондентов признают, что в соцсетях они — другие люди.

Главным наиболее часто упомянутым отличием в жизни и социальных сетях в прошлом году был уровень смелости. 25% опрошенных признались, что у них разный уровень смелости в соцсетях и реальной жизни, 24% признали различия во внешнем виде, 22% — в отношении к событиям, 21% — в стиле жизни, и 19% — в выраженном мнении.

Уже в этом году 27% заявили, что отличается их отношение к событиям, 23% — что отличается внешний вид, 18% — мнение, 15% — стиль жизни, и только 14% сказали про уровень смелости.

Результаты исследования показали, что большинство, или 70%, людей в возрасте от 18 до 74 лет более одного часа в день проводят в социальных сетях. При этом выросло число тех, кто проводит в соцсетях очень значительное время — более пяти часов в день — в 2023 году они составляли 7%, а в 2024 году уже каждый десятый, или 10%. За один год число молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, которые проводят в соцсетях более пяти часов в день, удвоилось — с 15% в прошлом году до 30% в этом.

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