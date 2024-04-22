Правительство планирует принять решение о присвоении звания генерала начальнику Государственной полиции Арманду Руксу, свидетельствует подготовленный Министерством внутренних дел (МВД) проект приказа.

Сейчас в Госполиции это звание носят заместители Рукса Андрей Гришин и Нормунд Грубис.

Звание полковника Руксу присвоено 12 августа 2020 года. По закону, звание генерала присваивается после пяти лет службы в звании полковника. При этом закон предусматривает, что очередное звание досрочно может быть присуждено в качестве награды.

МВД привело несколько аргументов для присвоении звания

Под руководством Рукса в 2021 году в Госполиции начались структурные изменения и реструктуризация рабочих процессов с целью приближения деятельности службы к нуждам населения и повышения эффективности использования ресурсов.

В ходе реформы также были созданы отдел внутреннего аудита Госполиции и информационная телефонная линия, которая сейчас преобразуется в отдел поддержки клиентов, а также начала работу интернет-полиция. В структуре колледжа Госполиции создан учебный центр для следователей. Продолжается работа над решением вопросов кадрового и материально-технического оснащения.

Поправками в уголовно-процессуальный закон введена должность помощника следователя.

Кроме того, при активном участии Рукса было реструктурировано главное управление криминальной полиции Госполиции путем создания управления по борьбе с киберпреступлениями.

Финансирование на системные, целенаправленные и продуманные инвестиции в недвижимость МВД не выделено, однако в 2022 году с участием Рукса посредством эффективной дефиниции требований Госполиции удалось добиться концептуальной поддержки на аренду и выделения финансирования на покрытие связанных расходов для размещения структурных подразделений управления Рижского региона на обоих берегах Даугавы.

Рукс также принял активное участие в создании консорциума "Академия внутренней безопасности".

МВД также отмечает, что образование Рукса полностью соответствует требованиям нормативных актов: в Латвийском университете им получена академическая степень магистра правоведения, а в Латвийской академии полиции — профессиональная степень бакалавра в области правоведения, оценка деятельности должностного лица и ее результатов — А1.

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