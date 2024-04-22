Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) в понедельник, 22 апреля, из-за снегопада и снижения температуры воздуха в Риге приостановлено проведение экзаменов по вождению на категории "A" и "B", сообщает агентство LETA.

CSDD указывает, что на транспортных средствах, на которых сдают экзамен на категорию "B", зимние шины уже заменены на летние. Поэтому использование машин в дорожном движении не безопасно.

С будущими водителями, которые должны были сдавать экзамен в понедельник, 22 апреля, и во вторник, 23 апреля, в пределах возможностей свяжутся работники центра обслуживания клиентов CSDD.

Актуальную информацию клиенты могут получиться на домашней странице и на аккаунтах CSDD в соцсетях, а также связавшись с Рижским центром обслуживания клиентов дирекции.

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