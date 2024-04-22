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В уголовном процессе о попытке выманить многомиллионные акции предприятия Olainfarm прокуратура начала уголовное преследование только в отношении одного лица, а в отношении еще четырех изначально подозреваемых уголовный процесс прекращен, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

Как отмечает передача, война наследниц Валерия Малыгина длилась несколько лет и в ее центре было производство лекарств Olainfarm, 42% акций которого принадлежали почтовой фирме Olmafarm. Теоретически ее обладательницами были три дочери Малыгина, но весной 2021 года в реальности она контролировалась привлеченным юристом Миланой Белевич, которая вместе с инвестиционным банкиром Карлисом Крастиньшем и адвокатом Харальдом Велмерсом привлекла покупателя акций из Чехии. Это должно было прекратить борьбу вокруг контроля в компании, если удастся договориться с наследницами.

На тот момент вторым реальным претендентом на покупку акций была фармацевтическая группа Repharm, утверждавшая, что 26 апреля 2021 года ей удалось договориться со всеми наследницами и снять Белевич с руководства Olmafarm. На это место назначили Петериса Рубенса, но до начала его руководства Белевич поспешила продать акции. Уволенный глава подписал договор о продаже акций стоимостью несколько десятков миллионов евро в три часа ночи, и в Чехии инвесторы подписали контракт почти в то же время. На момент подписания договора присутствовали Велмерс и Крастиньш.

На следующее утро Белевич открыла в банке BlueOrange счет ценных бумаг на имя Olmafarm и попыталась перечислить на него 6 млн акций Olainfarm. Они на тот момент хранились в SEB-банке. Сотрудник банка заметил, что Белевич снята с должности и перевод приостановили. Белевич, Велмерса, Крастиньша и чехов Войтека Кочена и Тибора Бокора заподозрили в возможном мошенничестве в крупном размере.

С тех пор полный контроль над Olainfarm был у чешской группы Repharm. В конце марта этого года Госполиция направила дело в прокуратуру и попросила начать уголовное преследование против всех пятерых подозреваемых, однако неделей позже прокурор Марис Трушельс прекратил уголовный процесс против всех, кроме Белевич. В постановлении о прекращении уголовного процесса прокурор пишет, что Велмерс присутствовал при подписании договора только в качестве адвоката. Доказательств участия ни его, ни Крастиньша, нет. С этим не согласна Repharm.

Чешской компанией, планировавшей получить акции Olainfarm, была Black Duck Invest. Она была основана за три недели до подписания договора в квартире на улице Авоту. Настоящим бенефициаром фирмы является Томаш Кршек. По юридическому адресу фирмы в Праге находилась еще одна принадлежащая Кршеку компания VH Latvia Invest. Директором этой фирмы был Велмерс.

Ответственный прокурор отказался комментировать решение о прекращении уголовного процесса, так как оно еще не вступило в силу. Генеральный прокурор Юрис Стуканс отметил, что ничего более подробно о деле не знает, а следователь еще может обжаловать решение о прекращении, если он с ним не согласен.

Белевич обвиняют в попытке мошенничества, за что наказание гораздо мягче, чем за деятельность в организованной группе.

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