Большинство или 52% опрошенных социологическим центром SKDS латвийцев хотят работать в государственном секторе, сообщил глава организации Арнис Кактиньш в соцсети X (Twitter).

В Латвии на треть больше желающих работать в госсекторе (52%), чем в частном секторе (35%), говорят результаты опроса центра SKDS. В свою очередь, 13% не определились с ответом.

В прошлом году желающих работать на государство было 47%, а 40% желали быть занятыми в частных компаниях. Не определившихся с ответом было также 13%, как и в этом году.

Ранее максимального значиения - 57% желающих работать в госсекторе - было зафиксировано в 2022 и в 2013 годах.

Tikai apmēram katrs trešais (35%) Latvijā patlaban uzskata, ka darbs privātajā sektorā ir labāks par darbu valsts sektorā. Šogad 52% par labāku atzina valsts sektoru, kas ir vairāk nekā pirms gada, kad bija vērojams nesaprotams kritums uz 47%. pic.twitter.com/PlYnIX8lhZ — Arnis Kaktiņš (@ArnisKaktins) April 21, 2024

"Только примерно каждый третий (35%) в Латвии считает, что работа в частном секторе лучше, чем в государственном. В этом году 52% опрошенных лучшим выбором указали госсектор, что больше, чем год назад - тогда таких желающих было 47%", - указал Арнис Кактиньш.

Респондентам задавали вопрос: "где лучше работать - в государственном или в частном секторе?". Вариантами ответов были: "в госсекторе", "в частном секторе", и "сложно ответить".

В опросе приняли участие около 1000 человек.

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