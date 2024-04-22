Foto: LETA

В понедельник задерживаются поезда на Елгавской, Слокской и Резекненской линиях, сообщает Pasažieru vilciens (PV).

Поезд Рига (12.44) — Елгава (13.29) опаздывает примерно на 18 минут, а поезд Елгава (12.46) — Рига (13.33) — примерно на 17 минут.

Поезд Рига (12.39) — Слока (13.29) также задерживается на 14 минут.

В то же время поезд Рига (12.01)—Резекне II (14.49) задерживается на 24 минуты из-за необходимости ждать встречный поезд.

Представители PV отмечают, что задержка поездов на участке Рига—Елгава произошла из-за неисправности контактной сети, которая уже устранена, но влияние на движение поездов сохранится в течение всего дня.

По информации Latvijas dzelzceļš, из-за технических проблем с подвижным составом поезда будут запаздывать на линии Рига-Крустпилс.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit