В понедельник задерживаются поезда на Елгавской, Слокской и Резекненской линиях, сообщает Pasažieru vilciens (PV).

Поезд Рига (12.44) — Елгава (13.29) опаздывает примерно на 18 минут, а поезд Елгава (12.46) — Рига (13.33) — примерно на 17 минут.

Поезд Рига (12.39) — Слока (13.29) также задерживается на 14 минут.

В то же время поезд Рига (12.01)—Резекне II (14.49) задерживается на 24 минуты из-за необходимости ждать встречный поезд.

Представители PV отмечают, что задержка поездов на участке Рига—Елгава произошла из-за неисправности контактной сети, которая уже устранена, но влияние на движение поездов сохранится в течение всего дня.

По информации Latvijas dzelzceļš, из-за технических проблем с подвижным составом поезда будут запаздывать на линии Рига-Крустпилс.

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