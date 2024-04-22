Сегодня снегопад и метель во многих регионах затрудняют проезд по стране по основным и региональным дорогам. Снежные пути посыпают противоскользящими материалами, сообщает Latvijas Valsts ceļi.

Для улучшения условий проезда в работах по содержанию дорог задействованы 36 единиц служебной техники.

Водителей призывают планировать больше времени на дорогу, выбирать соответствующую состоянию дорожного покрытия скорость движения и дистанцию.

Особенно осторожными должны быть водители, которые свои авто уже оснастили летними шинами.

Затруднены условия проезда на главных автодорогах страны:

Таллиннское шоссе (А1) на всем участке;

Видземское шоссе (А2) на участке от Риги до Лигатне;

Валмиерское шоссе (А3) на участке от Браславского моста до Сталбе;

Рижская окружная дорога (Балтэзерс-Саулкалне) (А4) на всем участке;

Даугавпилсское шоссе (А6) на участке от Риги до Саулкалне;

На всем участке Бауского шоссе (А7);

На участке Лиепайского шоссе (А9) от перекрестка Апшупе до Аннениеки;

На участке Вентспилсского шоссе (А10) от Кудры до Усмы.

Метеорологи предупреждают, что днем снегопад продолжится, ближе к вечеру, при понижении температуры воздуха, снегопад может усилиться, образуется и снежный покров.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram