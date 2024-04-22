Служба государственной безопасности (СГБ) предупреждает о тенденции роста рисков правого экстремизма в обществе, особенно среди молодежи, сообщает агентство LETA со ссылкой на спецслужбу.

В минувшие выходные Государственная полиция в сотрудничестве с СГБ задержала нескольких представителей субкультуры скинхедов, которые подозреваются в публичном прославлении нацистской Германии, совершении преступлений против человечества, мира и в пропаганде войны, а также в совершении направленных на возбуждение расовой ненависти действий.

Полученная в ходе расследования информация указывает на то, что задержанные лица использовали физическое насилие против других людей под влиянием радикальных взглядов.

"Уже в прошлом году мы выявили рост числа молодых людей, проявляющих повышенный интерес к идеологиям правого экстремизма и делящихся своими взглядами на социальных сетях и платформах связи, особенно в Telegram, с целью найти сторонников как в Латвии, так и за ее пределами", — рассказал глава СГБ Нормунд Межвиетс.

"Хотя создаваемая такими людьми угроза на данный момент оценивается как низкая для демократического устройства Латвии, тенденция роста числа сторонников правого экстремизма представляет опасность для общественной безопасности. Для предотвращения распространения правого экстремизма в обществе наша служба усилила профилактические мероприятия по выявлению и предотвращению случаев радикализации жителей, — отметил представитель спецслужбы.

Упомянутая тенденция связана с увеличением числа иммигрантов других рас в Латвии, против которых выступают правые экстремисты, отмечается в СГБ. Рост распространения правого экстремизма среди молодежи потенциально может привести к увеличению числа насильственных нападений на представителей других рас, предупреждает служба.

Служба напоминает, что 11 июля прошлого года начат уголовный процесс против лица, которое пропагандировало правый экстремизм, по подозрению в публичной оправдательной речи терроризма, обучении и вербовке других лиц для террористических целей. В ходе расследования служба обнаружила, что это лицо вдохновлялось правыми экстремистами, такими как Андерс Брейвик и Брентон Таррант, чьи теракты привели к гибели множества людей.

С момента прошлого года СГБ усилил меры по предотвращению распространения как правого, так и левого экстремизма. В обнаружении сторонников насильственного экстремизма спецслужба тесно сотрудничает с Государственной полицией.

Учитывая, что молодежь является одной из особо подверженных риску радикализации групп общества, сотрудники СГБ в этом году посетили несколько сотен образовательных учреждений Латвии с целью информировать администрацию и социальных педагогов о признаках радикализации среди молодежи и связанных с этим рисков.

В ближайшем будущем СГБ планирует провести презентации о признаках приверженности правому или левому экстремизму в нескольких государственных учреждениях, чья деятельность связана с группами общества, подверженными риску радикализации, включая заключенных и лиц с психическими расстройствами.

Для выявления случаев радикализации ВДД постоянно оценивает содержание социальных сетей.

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