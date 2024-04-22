В марте уровень фактической безработицы в Латвии составил 7,1%, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее, и на 0,8 процентного пункта больше, чем год назад, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Среди женщин уровень безработицы в марте 2024 года по сравнению с февралем уменьшился на 0,1 процентного пункта до 6,2%, а среди мужчин уменьшился на 0,2 процентного пункта до 8%.

Как отметили в ЦСУ, уровень безработицы, зарегистрированной Государственным агентством занятости (ГАЗ), в марте по сравнению с февралем не изменился и составил 5,8% экономически активного населения, а по сравнению с мартом 2023 года снизился на 0,2 процентного пункта.

В марте 2024 года в Латвии насчитывалось 66 500 безработных, в том числе 29 200 женщин и 37 300 мужчин, что на 1200 меньше, чем в феврале, и на 7300 больше, чем в марте 2023 года. За месяц число безработных мужчин уменьшилось на 800, женщин - на 400.

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