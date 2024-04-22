Разработчик плакатов ко Дню восстановления независимости Латвии, 4 мая, возьмет на себя расходы на замену плакатов с неточными нотами гимна Латвии, сообщили агентству LETA в Отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Представители Рижской думы сообщили, что концептуальное и визуальное решение разработал Янис Клаучс за общую сумму контракта в 6250 евро. В рамках реализации проекта разработчик должен был согласовать ноты с авторами песен или их контактными лицами и AKKA/LAA (Агентством авторских прав и консультаций по коммуникации/Латвийским объединением авторов).

"Расходы за расклеивание плакатов покрывает Янис Клаучс", - отметили представители столичной думы.

Рижское самоуправление приносит извинения за неверную информацию на плакатах в городской среде, в то же время подчеркивая, что на данный момент переклеить плакаты невозможно из-за плохих погодных условий.

После того, как многие профессионалы из сферы музыки выразили недоумение неточными нотами на плакатах с гимном Латвии, приуроченных к 4 мая, Рижская дума решила их переделать.

Как сообщили агентству LETA в думе, Рижское самоуправление приносит извинения за ошибочную информацию на плакатах и обещает немедленно ее исправить. В думе пояснили, что по невнимательности приняли непроверенное визуальное решение, которое разместили в городской среде.

Размещенные плакаты будут заменены, поэтому сейчас печатаются плакаты, в которых уже исправлены ошибки, отметили представители Рижской думы.

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