В понедельник, 22 апреля, в Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня состоялось торжественное открытие Отделения анестезиологии кардиохирургии и интенсивной терапии, Гибридного зала сосудистой хирургии и блока кардиохирургии, сообщили порталу Delfi в медучреждении.

Новые помещения сделают среду для пациентов и медперсонала безопаснее и удобнее, будут существенно улучшены возможности оказания медицинских услуг и обеспечены операции на сердце и сосудах высшего уровня и сложности, подчеркнули в больнице.

Центр кардиохирургии больницы Страдиня — единственное место в Латвии, где круглосуточно оказывается хирургическая помощь всем взрослым жителям страны с самым широким спектром сердечных заболеваний. За более чем 50 лет существования центр создал и укрепил команду специалистов, которые играют ведущую роль в странах Балтии в нескольких сферах, особенно в коронарной хирургии и малоинвазивной хирургии клапанов сердца.

Ежегодно центр помогает вернуться к полноценной жизни примерно 1000 латвийцам в возрасте от 18 до 91 года. Согласно прогнозам, количество людей, нуждающихся в операции на сердце, в ближайшие годы будет расти, так как с каждым годом увеличивается количество пожилых людей в Латвии.

Врачи больницы Страдиня оказывают помощь пациентам при сосудистых заболеваниях или травмах, выполняют все виды операций на сосудах. В этом центре ежегодно проходят лечение более 2500 пациентов, выполняется 2000 разных классических операций и эндоваскулярных сосудистых операций. Центр сосудистой хирургии является одним из ведущих центров эндопротезирования аорты в странах Балтии, а также известен в Европе и США.

Одним из стратегических направлений развития больницы в области медицинского развития и научных исследований является кардиология.

Помещения нового Отделения анестезиологии кардиохирургии и интенсивной терапии светлые и современные. В отделении построено четыре новых палаты интенсивной терапии на 10 коек, палаты оснащены новым оборудованием. Кроме того, в отделении созданы комфортные помещения для работы и отдыха персонала, а также складские помещения.

В Гибридном зале сосудистой хирургии имеется гибридный ангиограф, который специально адаптирован для операционной. Новое оборудование позволит проводить сложные сосудистые операции малоинвазивным способом, сочетая классическую хирургию с современными малоинвазивными эндоваскулярными методами лечения сосудов под рентгенологическим контролем. Это первый такой аппарат в странах Балтии. Гибридный зал включает в себя не только операционную, но и помещения для пациентов, персонала и технические помещения.

Планируется, что гибридный зал будут использовать и гинекологи — специалисты по родам. Также зал планируется использовать для лечения легочной гипертензии.

В свою очередь, в Блоке кардиохирургии теперь есть четыре современных операционных зала, которые отвечают самым высоким мировым стандартам и позволяют проводить самые сложные операции. Залы оборудованы цифровыми решениями — системой управления, регулирующей микролимат и отображающей реальные и ранее проведенные обследования пациентов. Помещения оборудованы новыми светильниками и видеосистемами, позволяющими осуществлять запись и трансляцию происходящих операций. В операционном блоке созданы современные помещения для отдыха и работы, а также раздевалки для персонала.

Новые объекты построены в рамках проекта по развитию инфраструктуры больницы Страдиня "Развитие больницы Страдиня для обеспечения качественных услуг". В рамках этого проекта проведены ремонтные работы в ряде зданий больницы, а также построено новое модульное здание — им сейчас пользуются Центр неотложной медицины и операционный блок. Планировка и функциональность здания специально адаптирована к различным непредвиденным ситуациям — его можно легко трансформировать, разделить палаты и потоки пациентов. В рамках проекта были приобретены необходимые медицинские технологии, мебель и оборудование для оснащения отремонтированных помещений.

Общая стоимость проекта — 23 678 296 евро, из которых 16 915 473 евро являются софинансированием Европейского фонда регионального развития, 5 256 373 евро — софинансированием госбюджета и 1 506 450 евро являются финансированием больницы. Реализация проекта началась в сентябре 2022 года, а строительные работы планируется полностью завершить в августе 2024 года.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!