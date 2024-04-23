В Латгальском районном суде в Даугавпилсе продолжается рассмотрение дела об избиение на почве ненависти. 4 мая прошлого года человека избили в Даугавпилсе, пишет Rus.LSM со ссылкой на репортаж Латвийского Радио-4.

Вечером 4 мая прошлого года в Даугавпилсе на Стропской эстраде жестоко избили Ливая Амарейна. Поводом для нападения стала принадлежность молодого человека к LGBTQ+ сообществу. Нападавшего полиция задержала 9 мая. Подозреваемым оказался 27-летний Эльдар Зарипов. Летом полиция объявила, что закрывает дело, но после общественной огласки дело возобновили, в ноябре передали в суд. Ливай Амарейн отмечает, что только публичная огласка помогла довести дело до суда.

"В стране есть нехорошая тенденция, что дела, которые классифицируются как преступления на почве ненависти фактически не так уж часто доходят до суда. Пришлось стать публичным, потому что, если я не начну говорить, то кто начнет? Большая огласка в медиа и соцсетях дала свои плоды. Большое давление со стороны общества повлияли очень сильно: дело дошло до депутатов Сейма, дело даже дошло до огласки у президента", — рассказал пострадавший.

Обвиняемый Эльдар Зарипов от дачи свидетельств в суде отказался, но дал письменные показания.

Дело не сложное, считает прокурор Игорь Кравцевич, а гомофобные мотивы, которыми руководствовался обвиняемый доказаны. "В ходе расследования констатировали, что обвиняемый фактически руководствовался гомофобными мотивами в этом преступном деянии. Государственное обвинение считает, что в этом деле это доказано", — сказал прокурор.

Эльдара Зарипова судят по статье за хулиганство с причинением телесных повреждений, плюс отягчающие обстоятельства — совершение преступление на почве ненависти. И это очень важно, считает юрист Латвийского центра по правам человека Екатерина Тумуле.

"Мы говорим о преступлении на почве ненависти как таковой. Неважно, какая статья основная, но мотив ненависть. Данное преступление важно расследовать, показать обществу, что это недопустимо, потому что это нападение против идентичности человека. Это преступление с посланием. Нападают не потому, что, ты просто кто-то там, а в принципе, потому что ты представитель данной группы", — отметила Екатерина Тумуле.

И суть послания, что ты не в безопасности, если принадлежит к конкретной группе, поэтому мотив ненависти должен быть тщательно расследоваться, считает юрист.

"Для латвийской юстиции — это прецедент. Причем изначально были решения о прекращении уголовного дела, что вызвало общественный резонанс. Обществу видно, что это недопустимо, когда такие побои и открытый мотив. Дело возобновили, и удалось довести до суда. Это уже очень хорошо, потому что не хватает судебной практики, как квалифицировать данные преступления. В будущем прокуратуре и следователям будет легче расследовать дальнейшие преступления, потому что они происходят и они не редкость", — рассказала Тумуле.

Уголовные дела есть и в других регионах, просто о них не говорят публично, рассказал член правления общественной организации "Мозаика" Каспар Залитис.

"Таких дел в Латвии за последние годы становится больше. Ситуация в Латвии меняется. Есть помощь, где полицейские могут узнать больше, как расследовать эти случаи. Ситуация становится лучше", — считает специалист. И подчеркивает, что пострадавшим надо обязательно обращаться в полицию.

Сейчас рассмотрение судебного дела в Даугавпилсе завершилось. На следующем заседании 4 июня пройдут прения сторон, на котором прокурор выскажется о степени вины обвиняемого.

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