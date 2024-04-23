В субботу, 27 апреля, в Риге пройдет Большая толока, в ходе которой планируется расчистить и приспособить подвалы ряда муниципальных зданий к целям гражданской обороны. Рижская дума также призывает жителей уделить внимание и обустройству своих подвальных помещений.

Мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") подчеркнул, что идея Большой толоки заключалась в том, чтобы добиться изменения привычек в обществе и сделать нормой чистую и ухоженную окружающую среду.

"Самое важное в Большой толоке - это широкая вовлеченность общества. Мы не ждем, когда кто-то придет и уберет, а мы сами встаем, делаем и поддерживаем порядок. С этой мотивацией Рижское самоуправление в день Большой толоки призывает рижан привести в порядок подвалы своих домов, которые могут стать убежищем в чрезвычайной ситуации. Как и в вопросах окружающей среды, в сфере гражданской обороны есть работа как на государственном и муниципальном уровне, так и на повседневные дела, которыми каждый может заниматься самостоятельно, что делает место и пространство вокруг нас не только чище, но и безопаснее", - пояснил Кирсис.

Вице-мэр Риги Линда Озола ("Код для Риги") также призвала жителей столицы посвятить свои силы уборке подвалов и потенциальной организации безопасных помещений. "Это будет вкладом как в нашу собственную, так и в нашу общую безопасность", - отметила Озола.

В ходе Большой толоки при участии руководства Рижской думы сотрудники самоуправления обустроят принадлежащий муниципалитету подвал в защитной постройке основной школы Rīdze, которая расположена на бульваре Зигфрида Анны Мейеровица 1, а также приспособленные под укрытия помещения в центре социального ухода "Межциемс". Так Рижская дума хочет показать пример, как привести в порядок и приспособить подвал под нужды гражданской обороны

Рижская дума призывает жителей освободить подвалы или подземные этажи от мусора, строительного мусора, опасных веществ, конструкций и предметов с острыми краями, которые могут представлять дополнительную угрозу для людей, находящихся в этих помещениях. Уборку подвалов следует согласовать с управляющими компаниями, так как необходимо обеспечить вывоз выносимого мусора.

Также жителям предлагается рассмотреть возможность создания убежищ или мест для укрытия в подвалах и на подземных этажах домов в соответствии с инструкциями Государственной пожарно-спасательной службы.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!