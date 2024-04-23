Есть риск, что уже следующей осенью жители и гости Риги снова останутся без крытых остановок общественного транспорта: у компании JCDecaux Latvija, которая владеет этими павильонами, в конце лета заканчивается договор со столичной думой, а новый объявленный самоуправлением конкурс закончился без результата. А значит, остановки придётся демонтировать, пишет Rus.LSM со ссылкой на передачу "Сегодня вечером".

Остановочные павильоны, которые спасают рижан от дождя, снега и ветра столице предоставляет в основном одна компания — JCDecaux. C Ригой у нее заключены два договора. Идея простая: они их устанавливают, обслуживают и могут размещать на них рекламу. Но уже в августе один из договоров заканчивается. А значит уже осенью рижанам прятаться от непогоды может быть негде.

"Мы собираемся демонтировать 267 остановок, если не найдем с городом [решение]... Потому что городу нужны остановки, пока город не придумает что-то новое, что поставить. Мы готовы продолжать, но с тем условием, что должно быть найдено юридически правильное решение этого вопроса", — комментирует директор JC Decaux Latvija Елена Брокане.

Просто так продлить договор с JCDecaux Рижская дума не может – нужно устраивать конкурс. Самоуправление делало это уже дважды, но условия конкурса были такими, что не нашлось ни одного претендента.

"В большинстве стран подобные проекты реализуются в рамках публично-частного партнерства. Не так, как Рижская дума последние два раза это делала. В первом аукционе никто не участвовал, поскольку условия были не слишком привлекательными и содержали ряд рисков для предпринимателей", — рассказала председатель правления Латвийской рекламной ассоциации Байба Лиепиня.

Вторая попытка успехом тоже не увенчалась. И вот сейчас столичная дума проводит попытку номер три.

Крайний срок подачи заявок для заинтересованных предприятий — 14 мая.

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