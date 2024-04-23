Совет Латвийского университета (ЛУ) одобрил предложение ректора Гундара Берзиньша о создании шести факультетов вместо пяти, разделив первоначально запланированный факультет медицины, естественных наук, математики и информатики на факультет медицины и наук о жизни и факультет науки и технологий, сообщили агентству LETA в ЛУ.

Руководство факультета медицины и наук о жизни предложило создать два факультета, проанализировав международный опыт и прислушавшись к мнению экспертов в этих областях. Берзиньш пояснил, что в процессе укрупнения важно учитывать несколько важных критериев - размер создаваемых факультетов, количество и специфику учебных программ, например, реализует ли факультет программы по регулируемым профессиям, а также бюджет и бизнес-модель.

Факультет медицины и наук о жизни будет состоять из существующих биологического факультета, химического факультета, медицинского факультета, Института микробиологии и биотехнологии, Института биологии, Института клинической и профилактической медицины, Института кардиологии и регенеративной медицины.

Факультет науки и технологий будет включать в себя факультет компьютерных наук, факультет географии и наук о Земле, факультет физики, математики и оптометрии, Институт геодезии и геоинформатики, Институт химической физики, Институт астрономии, Институт атомной физики и спектроскопии, Институт механики материалов, Институт физики, Междисциплинарный образовательный инновационный центр, Центр исследования природных ресурсов.

Решение о создании факультета экономики и социальных наук, гуманитарного факультета, факультета педагогических наук и психологии и юридического факультета остается неизменным.

В настоящее время в ЛУ 13 факультетов.

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