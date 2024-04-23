Во вторник, 23 апреля, правительство приняло подготовленные Министерством сообщения новые правила о полетах беспилотных летательных аппаратов (дронов). Цель правил — повышение безопасности полетов и уточнение порядка использования дронов.

Новые правила потребовались, чтобы согласовать латвийские нормы с регламентом ЕС. Также они охватывают несколько вопросов национальной компетенции в связи с полетами беспилотных летательных аппаратов.

Ранее было установлено, что беспилотные летательные аппараты могут пролетать над собственностью третьих лиц на высоте не менее 30 метров от поверхности земли или воды и не ближе десяти метров от препятствия.

На практике были случаи, когда третьи лица, над объектами которых пролетает дрон, жаловались на несоблюдение расстояния, хотя человек не способен точно определить это расстояние. Поэтому новые нормы предусматривают, что полет над недвижимостью третьих лиц должен занимать максимально короткое время и проходить по максимально безопасной траектории, а конкретная дистанция больше не упоминается.

Как пояснили в министерстве, с развитием беспилотных технологий угрозу безопасности могут создавать и дроны с максимальной взлетной массой менее 250 граммов, которые согласно нормативным актам считаются игрушками. В новых правилах исключен пункт о том, что правила не распространяются на беспилотные летательные аппараты, максимальная взлетная масса которых составляет менее 250 граммов.

Ранее географические зоны для дронов устанавливало Агентство гражданской авиации (СCA), которое и контролировало их деятельность. Теперь право предлагать такие зоны на своих территориях будут иметь государственные и муниципальные учреждения, но окончательное решение принимает CAA.

Кроме того, правила регулируют компетенцию ряда учреждений в чрезвычайных и неотложных случаях, когда устанавливаются временные ограничения, связанные с обеспечением общественного порядка и безопасности. В таких случаях решения об определении географических зон для беспилотных летательных аппаратов и безопасности полетов принимают CAA, Государственная полиция и Авиационный поисково-спасательный координационный центр.

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