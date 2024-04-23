Во вторник, 23 апреля, на заседании подкомиссии Сема по развитию инновационной экосистемы представители оборонной промышленности выразили критическую позицию по поводу недостаточного государственного финансирования инноваций в сфере, недостатка соответствующих заказов и бюрократических препятствий в устаревшем нормативном регулировании.

В начале заседания председатель подкомиссии Андрис Кулбергс ("Объединенный список") сослался на сказанное представителями оборонной промышленности о том, что за последние семь лет не увеличился объем участия местных предприятий в обеспечении военных нужд.

Президент Латвийской конфедерации развития промышленности, предприниматель Нормунд Бергс заявил, что предложенные оборонным ведомством гранты в размере 600 000 евро на создание прототипов "смешны", так как на такие работы требуется от одного до трех миллионов евро.

По словам Бергса, на разработку прототипа какого-либо устройства или системы уходит от полутора до двух лет - только в зарплатах это может потребовать 1,2 млн евро. Комментируя сотрудничество индустрии с банками, предприниматель подчеркнул, что нет оснований для получения кредита в банке до того, как не будет гарантирован госзаказ.

Представитель организации предпринимателей, президент "Latvijas Mobilais telefons" Юрис Бинде указал на то, что отдельных экспертов Министерства обороны не удается или трудно убедить в том, что замеченный ими за границей оборонный продукт в Латвии можно производить дешевле, удобнее и лучше.

Главной же проблемой перехода от прототипа к производству является устаревшая, не соответствующая духу времени база нормативных актов, заявил Бинде. Он призвал Минобороны совместно с Министерством экономики разработать концепцию индустриализации обороны.

Тесты на внедрение новых продуктов и остальные этапы должны быть системными, подчеркнул Бинде. Например, для получения сертификации на новое транспортное средство необходимо проехать на нем конкретное расстояние по дорогам общего назначения, что можно сделать только по разрешению Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД). Но дирекция такого разрешения не выдает, так как транспортное средство не имеет соответствующей сертификации, сказал Бинде, подчеркнув, что необходимо активное вмешательство законодателя и исполнительной власти в законодательство для снятия бюрократических препятствий.

Другой предприниматель на заседании отметил, что доступная в виде гранта сумма сейчас может обеспечить зарплату десяти инженерам, в то время как на практике нужно трудоустроить от 500 до 1000 человек.

При этом предприниматели указали и на положительные результаты деятельности государства дела в сфере оборонной промышленности.

Депутат Кулбергс в начале заседания отметил, что Украине Латвия оказала поддержку на сумму более миллиарда евро, однако то, что многие поставленные товары мы покупаем за рубежом, не является хорошим решением. Политик "Объединенного списка" обратил внимание, что США поступают иначе, поскольку выделенные ими на поддержку Украины деньги вливаются в индустрию США.

Глава подкомиссии подчеркнул, что важно, чтобы в "час Х" в Латвии на месте были доступны необходимые боеприпасы и дроны, но если Минобороны не предложит договоры в необходимом объеме, то предприниматели уйдут с латвийского рынка, что может привести к опасным последствиям в условиях войны, рассуждал оппозиционный политик.

Оппозиционный парламентарий Янис Домбрава (Нацобъединение) подчеркнул, что Латвия должна наконец продемонстрировать какой-то дрон в связи с инициированной нами коалицией дронов. Депутат Инара Мурниеце (Нацобъединение) отметила, что на следующее заседание следует пригласить нового госсекретаря Минобороны или министра Андриса Спрудса, чтобы получить больше ясности о том, что будет сделано.

В конце заседания Кулбергс отметил, что депутаты ждут от Минобороны руководство по поиску решений в отношении деятельности оборонной промышленности.

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