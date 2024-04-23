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Латвия поддерживает существенное увеличение таможенных тарифов на импорт российских продовольственных товаров в Европейский союз (ЕС), заявил во вторник на пресс-конференции по итогам заседания правительства министр финансов Арвил Ашераденс.

Это предусмотрено утвержденной во вторник на заседании правительства национальной позицией Латвии по предложению к правилам Совета Европы, которыми изменяется приложение к правилу № 2658/87 о тарифно-статистической номенклатуре и общем таможенном тарифе.

Ашераденс сказал, что Латвия в одностороннем порядке решила прекратить импорт российских продовольственных товаров и обратилась к Европейскому Совету с призывом повысить таможенные тарифы на импорт российского продовольствия настолько существенно, чтобы этот импорт стал невыгодным.

Министр отметил, что тариф составит, например, не 5%, а половину стоимости импортируемого товара.

Планируется, что новый регламент вступит в силу в течение шести месяцев, сообщил Ашераденс.

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