Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало ведомственную проверку в связи с возможным незаконным использованием разработанной предприятием SOAAR ИТ-системы на съездах партии "Единство".

KNAB подтвердил агентству LЕТА, что 18 апреля в ответ на полученную информацию о возможном длительном бесплатном оказании неким предприятием услуг политической партии "Единство" бюро начало ведомственную проверку.

Согласно нормативному регулированию юридическим лицам запрещено каким-либо образом финансировать политические организации, в том числе безвозмездно оказывать им услуги. В случае совершения таких действий в понимании закона о финансировании политических организаций это считается незаконным финансированием политической организации, сообщили в бюро.

Дополнительно KNAB указало, что для начала уголовного процесса о возможном незаконном финансировании партии противозаконное пожертвование должно быть сделано в крупном размере, что составляет 50 минимальных месячных зарплат, или 35 000 евро.

В воскресенье программа TV3 "Ничего личного" сообщила, что "Единство" уже восемь лет бесплатно использует на съездах разработанную компанией "SOAAR" ИТ-систему для выборов.

Премьер-министр в этой связи заявила, что у нее нет таких фактов, а указанная ситуация касается периода с 2011 года, когда она была членом другой политической силы - Партии реформ Затлерса.

Член правления "Единства" отметила, что правоохранительные органы сейчас рассматривают и деятельность самого "SOAAR" и политик допускает, что также будет проверена достоверность утверждений о "Единстве".

"SOAAR" фигурирует в уголовном деле о возможном хищении бюджетных средств Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в крупных размерах, по которому прокуратура предъявила обвинения бывшему председателю ЦИК Кристине Берзине, двум другим сотрудникам комиссии и представителю "SOAAR".

По информации KNAB, эти лица, возможно, предприняли действия, чтобы конкретное предприятие информационных технологий в результате процедуры закупочных переговоров получило право на оказание услуг на муниципальных выборах 2021 года.

Бывший руководитель офиса "Единства" Нормунд Орлеанс заявил, что партия угрожала предпринимателям, чтобы получить бесплатные услуги. По данным "Ничего личного", речь идет о компании SOAAR, которую попросили обеспечить электронный подсчет голосов на съездах "Единства".

По сообщению "Ничего личного", техническая поддержка SOAAR обошлась партии более чем в 20 000 евро, но "Единство" за нее не заплатило. Член правления компании Ренар Каджулис утверждает, что его просили оказывать услуги с 2011 по 2020 год, а в 2020 году он отказался и попросил заплатить. Вскоре после этого у него начались проблемы с правоохранительными органами, которые теперь выросли в четыре уголовных дела.

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