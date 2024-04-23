Поддержанные во вторник правительством изменения в законе об управлении бюджетами и финансами дадут государству возможность наряду и на тех же условиях, что и международным частным инвесторам, участвовать в эмиссии облигаций латвийской национальной авиакомпании airBaltic, заявил во вторник на пресс-конференции после заседания Кабинета министров министр сообщения Каспар Бришкенс.

Он отметил, что во вторник на заседании правительства airBaltic сообщила об актуальном статусе в процессе рефинансирования облигаций, в ходе которого airBaltic предложила правительству принять участие в выпуске ценных бумаг наряду с международными частными инвесторами.

"Понятно, что в нынешних условиях эмиссии такого рода являются определенным вызовом, поскольку и финансовая, и геополитическая ситуация, и базовые процентные ставки изменились, поэтому airBaltic работает в тесном сотрудничестве со своими консультантами и с инвестиционными банками, чтобы найти в этом процессе эмиссии лучшее решение", - отметил министр.

Он сообщил, что правительство во вторник решило направить в Сейм законопроект, предусматривающий поправки к закону об управлении бюджетами и финансами.

"Эти изменения предусматривают право государства инвестировать контролируемое государством общество капитала в такого рода облигационные ценные бумаги, что является важным шагом в том числе для более активного участия государства в развитии рынка капитала", - дополнил Бришкенс.

По его словам, в случае утверждения Сеймом эти изменения обязательно помогут Латвии как государству стать еще более активным держателем акций и поддержат развитие контролируемых государством обществ капитала - не только "airBaltic", но и других предприятий, которые сейчас вошли на рынок капитала, в том числе разместив облигации, или долговые ценные бумаги.

Бришкенс добавил, что рефинансирование облигаций является предпосылкой и для дальнейшей эмиссии акций - процесса первичного публичного предложения (ППП), в результате которого airBaltic получит дополнительные средства для своего дальнейшего развития.

В свою очередь, министр финансов Арвил Ашераденс на пресс-конференции подчеркнул, что такое приобретение облигаций госкомпаний, которые государство могло бы осуществить на тех же условиях, что и частные инвесторы, не оказывает давления на дефицит госбюджета. При этом Ашераденс отметил, что покупку таких облигаций можно финансировать только путем займа.

Ашераденс добавил, что правительство обязано продать свои доли капитала airBaltic до конца 2024 года, поэтому авиакомпания и выставляется на биржу.

Как сообщалось, в годовом отчете airBaltic за 2023 год указано, что срок погашения облигаций на сумму 200 млн евро наступает в июле 2024 года, поэтому авиакомпания будет искать внешнее финансирование для рефинансирования облигаций и планирует привлечь дополнительное финансирование в размере около 100 млн евро.

"В дополнение к рефинансированию на сумму 200 млн евро авиакомпания планирует привлечь еще 100 млн евро для улучшения баланса денежных средств и содействия финансированию дальнейших капиталовложений, связанных с расширением мощностей", - отмечается в годовом отчете.

Кроме того, airBaltic привлекла международные инвестиционные банки и финансовых консультантов и параллельно работает над различными вариантами рефинансирования, включая привлечение средств на долговом рынке.

В то же время в годовом отчете признается, что в отношении рефинансирования облигаций на сумму 200 млн евро со сроком погашения в июле 2024 года сохраняется неопределенность.

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