К команде министра иностранных дел Байбы Браже присоединятся советник по вопросам стратегической коммуникации и публичной дипломатии Сигне Знотиня-Знота и советник по вопросам безопасности и устойчивости общества Томас Пилдегович, узнал портал Delfi в Министерстве иностранных дел (МИД).

Как поясняет МИД, команда министра создается с целью обеспечить эффективную внутреннюю и внешнюю коммуникацию и сотрудничество, тем самым способствуя реализации видимой, решительной и профессиональной внешней политики Латвии.

Знотиня-Знота в настоящее время руководит Отделом общественных отношений и внутренней коммуникации Госконтроля. С 2015 по 2019 год Знотиня-Знота была пресс-секретарем Европарламента в Латвии. К работе в команде министра иностранных дел Знотиня-Знота приступит 7 мая.

В свою очередь, Томас Пилдегович с 2022 по 2024 год был старшим экспертом Центра НАТО по вопросам стратегических коммуникаций, а с 2020 по 2022 год был советником депутата Европарламента Сандры Калниете по вопросам иностранных дел и безопасности. В команде министра иностранных дел Пилдегович начнет работу 20 мая.

Как сообщалось ранее, бюро министра иностранных дел возглавляет прежний руководитель Отдела стран Восточной и Центральной Азии МИД Каспарс Крумхольц. Заместитель руководителя бюро министра иностранных дел — дипломат Андра Круминя, которая выполняла эти обязанности и ранее.

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