Служба госбезопасности (VDD) зафиксировала призыв посольства России в Латвии присылать рисунки в честь "героев отечественной войны", сообщили порталу Delfi в VDD.

В службе пояснили, что российское посольство использует различные методы, в том числе организует конкурсы на распространение посланий, способствующих интересам внешней политики России. Посольство России стремится распространять такие послания различным группам общества, в том числе молодежи и детям, чтобы в прокремлевско настроенной части латвийского общества попытаться сохранить поддержку интересов России.

По оценке VDD, через такой конкурс российское посольство пытается закрепить интерпретацию событий Второй мировой войны, долгое время служивших интересам внешней политики России.

В ежегодном отчете VDD указано, что российские спецслужбы в прошлом году целенаправленно искали "слабые точки", чтобы уменьшить единство латвийского общества и веру в идею национального государства.

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