Предприятие Rīgas siltums снижает цену на тепловую энергию в двух тарифных проектах, которые могут вступить в силу c 1 июня 2024 года (82,63 евро за МВтч без НДС) и 1 октября (76,49 евро за МВтч без НДС). Проект тарифа на тепловую энергию представлен в виду изменения цен на энергоресурсы. Новые тарифы еще предстоит оценить Комиссии по регулированию общественных услуг.

Предприятие Rīgas siltums представило Комиссии по регулированию общественных услуг новый проект тарифа на тепловую энергию — 82,63 евро за МВт/ч без НДС, что на 6% ниже текущего тарифа на тепловую энергию. Планируется, что новый тариф вступит в силу с 1 июня 2024 года.

Комиссия по регулированию общественных услуг еще рассматривает проект тарифа на тепловую энергию, представленный 8 января 2024 года, в котором компания Rīgas siltums провела перерасчет и актуализировала запланированные цены на энергоресурсы и постоянные расходы. Тариф на тепловую энергию был рассчитан в размере 76,49 евро за МВт/ч без НДС — он может вступить в силу до 1 октября 2024 года.

Коррекция тарифа на тепловую энергию связана с учетом открытого и свободного рынка, в виду изменений затрат на закупку тепловой энергии и топливных ресурсов. В тарифе на тепловую энергию основную долю составляют переменные расходы — цена на природный газ, топливные гранулы и закупаемую тепловую энергию.

Rīgas siltums продолжает активную работу в рамках Зеленого курса, отмечается в релизе. Стратегические шаги предусматривают более широкое использование возобновляемых источников энергии и остаточного тепла, а также внедрение инновационных технологий, способствующих конкурентоспособности централизованного теплоснабжения и снижению тарифов на тепловую энергию в Риге.

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