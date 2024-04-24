Юридическая комиссия Сейма поддержала в третьем чтении поправки к Закону о дорожном движении об ужесточении наказаний за грубые нарушения разрешенной скорости движения. Речь идет о превышении скорости более чем на 60 километров в час.

В Латвии скорость вне населенных пунктов превышают 71% водителей, и среди европейских стран по этому показателю Латвия выделяется как особенно небезопасное место для дорожного движения. Другие показатели безопасности движения, в том числе использование мобильных устройств за рулем, количество погибших в ДТП и серьезных травм в Латвии тоже значительно хуже, чем в большинстве стран ЕС, отмечают авторы законопроекта.

Поправки предусматривают, что за превышение скорости на 61-70 километров в час на мопедах, мотоциклах, легковых и грузовых автомобилях, полная масса которых не превышает 7,5 тонн, водитель может быть оштрафован на сумму от 720 до 960 евро (сейчас – от 360 до 480 евро), и ему будет запрещено пользоваться водительскими правами девять месяцев (сейчас шесть). За превышение скорости в населенном пункте планируется применять штраф от 1040 до 1400 евро (сейчас - от 540 до 680 евро) и лишение права управления транспортными средствами на 9-12 месяцев (сейчас - 12 месяцев).

В случае превышения разрешенной скорости вне населенных пунктов на 61–70 километров в час легковым автомобилем с прицепом или грузовым автомобилем полной массой более 7,5 тонн водитель может быть лишен права управления транспортным средством на срок от 12 до 18 месяцев (сейчас - 12 месяцев). За такое превышение скорости в населенном пункте водители могут быть лишены права управления транспортным средством на срок от 12 до 24 месяцев (сейчас - 24 месяца).

Если разрешенная скорость превышена более чем на 70 километров, штраф будет составлять от 1400 до 2000 евро плюс лишение права управления автомобилем на срок от 12 до 36 месяцев. Это касается всех транспортных средств, независимо от их полной массы.

Кроме того, планируется увеличить штрафы за создание помехи водителю обгоняющего транспортного средства, увеличив скорость движения или изменив его траекторию. Планируется, что штраф за такое нарушение составит 55 евро вместо 40 евро. Штраф за обгон на регулируемых или нерегулируемых перекрестках, за исключением случаев обгона на главной дороге по отношению к дороге, которую необходимо пересечь, также будет увеличен с 40 евро до 55 евро.

Также поправки предусматривают, что владелец транспортного средства будет немедленно проинформирован, если зафиксировано участие транспортного средства в дорожном движении без техосмотра или страховки ОСТА. Штраф за такое нарушение будет применяться не чаще одного раза в 24 часа, а информация — передаваться в электронной форме. Эти нормы должны вступить в силу со следующего года.

Иметь при себе водительские документы будут обязаны водители не только автомобилей, но и велосипедов и электросамокатов.

Законопроекту еще предстоит третье чтение в Сейме.

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