Если бы выборы в Европарламент состоялись бы завтра, то первое место бы досталось оппозиционному Национальному объединению, которое сохраняет отрыв от конкурентов. На втором месте - премьерское "Новое Единство", которое сместило в апрельском опросе по сравнению с мартовским на третье место "Согласие". При этом у всех трех лидеров опроса снизилась поддержка избирателей. Таковы итоги опроса, проведенного Центром исследования общественного мнения SKDS по заказу портала Delfi.

В апреле на вопрос "Если бы завтра проходили бы выборы в Европарламент, за какую партию или объединение вы бы проголосовали?" 11,9% респондентов ответили - за Нацобъединение. Список на выборах возглавляет действующий европарламентарий Роберт Зиле. Несмотря на то, что Нацобъединение сохранило первое место в рейтинге, поддержка в апреле по сравнению с мартом снизилась на 0,8 процентных пунктов.

На втором месте - премьерское "Новое Единство", которое ведет на выборы еврокомиссар Валдис Домбровскис: за партию готовы голосовать 7,5% опрошенных. Однако невзирая на то, что "Новое Единство" поднялось с третьего на второе место, поддержку партия за месяц на самом деле потеряла. В марте премьерской партии отдавали предпочтение 8,7% опрошенных.

"Согласие" с лидером на евровыборах Нилом Ушаковым сместилось со второго на третье место. В апреле за "Согласие" были готовы голосовать 6,9% опрошенных, в марте - 8,9%.

В апреле за "Прогрессивных" готовы были голосовать 6,6% респондентов (прирост - 0,9% процентных пункта), за "Латвию на первом месте" - 4,9% (минус 0,2 пункта), за "Объединенный список" - 4,3% (плюс 0,5), за "Стабильность" - 3,8% (минус 0,3 пункта). Снизилась и популярность Latvijas attīstībai - 3,2% в апреле против 4% в марте.

Если бы евровыборы состоялись завтра, за "Суверенную власть" бы проголосовали 2,6% респондентов, за Союз "зеленых" и крестьян - 2,5%, за Новую Консервативную партию - 1,7%, за объединение "Младолатыши" - 1,1%, за Партию Центра - 1,1%, за Tautas varas spēk" - 0,8%, за Par! - 0,8%, за Tauta. Zeme. Valsts. - 0,4%

Более чем каждый пятый респондент - 21,5% - затруднился сказать, за кого бы проголосовал на евровыборах. Еще 18,4% опрошенных заявили, что участвовать в выборах в Европарламент не собираются. По сравнению с мартом выросло как число тех, кто затрудняется с выбором, так и тех, кто не намерен голосовать вообще.

Исследование было софинансировано Европейским Союзом через программу дотаций Европарламента в области коммуникации. Европарламент не участвовал в его подготовке, и любая информация или мнения, высказанные в связи с этим проектом, не предполагают никакой ответственности или обязательств; авторы программы, интервьюируемые, редакторы или распространители несут полную ответственность за проект в соответствии с действующим законодательством. Eвропарламент также не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть при реализации данного проекта.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !