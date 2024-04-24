До конца этого года Рижское самоуправление планирует оценить пригодность всего муниципального недвижимого имущества для устройства кратковременных убежищ, заявил в среду СМИ руководитель управления Рижской думы по гражданской обороне и оперативной информации Гинтс Рейнсонс. Темп обследования может составить около 100 объектов в месяц.

В настоящее время в сотрудничестве с Государственной пожарно-спасательной службой (ГПСС или VUGD) самоуправление начало первый этап обследования имущества, в ходе которого будет проверена пригодность школьных помещений. На втором этапе планируется обследовать детские сады, затем учреждения социального ухода и медучреждения, и в завершение — административные здания муниципалитета.

"Таким образом мы получим отчет о том, сколько объектов муниципальной собственности может быть приспособлено под убежища", — заявил Рейнсонс, добавив, что темп обследования может составить около 100 объектов в месяц.

Представитель самоуправления отметил, что следующим шагом станет благоустройство помещений, подходящих для кратковременного убежища, рассчитанного на пребывание в нем до двух часов, однако есть намерение постепенно переоборудовать убежища в места, в которых можно будет находиться в течение длительного времени. Рейнсонс рассказал, что в кратковременных убежищах должны быть аптечка, резервы продуктов питания и инвентарь, помогающий освободить выход. Для долгосрочных убежищ нужна система вентиляции, крупные запасы продовольствия, подвод воды, дизель-генератор и автономность помещения, то есть желателен резервный выход.

Благоустроенные муниципальные убежища будут маркированы тремя наклейками: маркировкой, утвержденной руководящими принципами ГПСС; утвержденной Женевской конвенцией международной маркировкой и маркировкой шрифтом Брайля. Информация о приспособленных объектах будет внесена в план гражданской обороны Рижского самоуправления.

Мэр Риги Вилнис Кирсис подчеркнул, что важно и участие самих жителей, и призвал жителей столицы обследовать подвалы своих зданий и приспособить их под безопасные убежища. При этом Кирсис сказал, что помещения должны быть двойного назначения, то есть использоваться уже сейчас, и при этом жители должны знать, где эти помещения находятся, как в них попасть и что размещено внутри.

В качестве примера мэр Риги привел спортивный комплекс 49-й Рижской средней школы, подвал которого в ближайшее время будет освобожден от лишних вещей и благоустроен в качестве убежища, при этом параллельно отдельные подвальные помещения будут использоваться в качестве помещений Яунсардзе.

Как сообщалось, во время Большого субботника 27 апреля работники Рижского самоуправления приведут в порядок находящийся в собственности самоуправления подвал в расположенном рядом с основной школой "Rīdze" защитном сооружении на бульваре Зигфрида Анны Мейровица, 1, а также подходящие для оборудования убежища помещения в центре социального ухода "Межциемс", показав пример, как можно привести в порядок и приспособить подвал под требования гражданской обороны.

С приведения в порядок указанных подвалов самоуправление начинает процесс, в ходе которого будут выявлены пригодные для использования в качестве убежищ объекты муниципальной собственности, а также в рамках информационной кампании призовет жителей последовать своему примеру.

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