В субботу, 27 апреля, в Риге пройдет шествие в поддержку палестинцев. Об этом порталу Delfi сообщили организаторы мероприятия, общество "За свободную Палестину" (Par brīvu Palestīnu).

Агентство LETA со ссылкой на Рижскую думу сообщило, что шествие солидарности пройдет с 12:00 до 14:00, его маршрут площадь Независимости - улица Кр. Валдемара - улица Спорта - улица Спорта 11. Организация "За свободную Палестину" подтвердила порталу Delfi, что шествие начнется на площади Независимости и завершится у посольства Израиля — на улице Спорта 11.

Цель мероприятия — продемонстрировать солидарность с жителями Палестины и потребовать от правительства Латвии возобновления финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA).

По словам организаторов, в шествии примут участие около 100-150 человек. Как и на протесте 17 февраля, участникам будет запрещено использовать лозунг "от реки до моря", а также антисемитские и исламофобские слоганы. "Организаторы позаботятся о том, чтобы не допустить плакатов с таким лозунгом. Мы получили эти указания от Службы госбезопасности и полиции и следуем им", — пояснили порталу Delfi представители "За свободную Палестину".

Организаторы шествия отмечают, что они осуждают и требуют от правительства Латвии осудить насилия Израиля против палестинцев на оккупированных палестинских территориях и за их пределами и неспособность Израиля выполнить резолюцию Совета Безопасности ООН.

"Цель этого шествия — продемонстрировать солидарность с палестинским народом, потребовать постоянного прекращения огня и прекращения геноцида в секторе Газа", - подчеркнули представители "За свободную Палестину".

Также организация "За свободную Палестину" требует восстановить финансирование UNRWA и пояснить, почему оно было приостановлено. После того, как Израиль заявил, что часть средств, предназначенных для агентства, была получена террористической организацией ХАМАС, многие страны, в том числе Латвия и Эстония приостановили финансирование UNRWA.

Однако, как сообщает Associated Press, согласно независимой проверке, Израиль не выражал обеспокоенности по поводу кого-либо из UNRWA с 2011 года. Кроме того, Израиль так и не предоставил доказательств того, что некоторые сотрудники UNRWA были связаны с ХАМАС, говорится в опубликованном 22 апреля отчете о работе агентства. Авторы отчета отмечают, что UNRWA имеет надежные процедуры для соблюдения принципа нейтралитета, но существуют серьезные проблемы в его применении. В отчете содержится 50 рекомендаций по улучшению нейтралитета UNRWA.

Организаторы шествия призывают жителей Латвии выступить против войны и насилия. "За свободную Палестину" обращает внимание на признанную ООН статистику, согласно которой с 7 октября по 19 апреля в результате израильских бомбардировок сектора Газа погибли более 34 тысяч палестинцев.

Это уже второй марш солидарности с палестинцами, который состоится в Риге. Первое шествие состоялось 17 февраля - мероприятие прошло спокойно, без инцидентов. Однако организация "За свободную Палестину" хотела провести акцию протеста еще раньше — в начале января. Проведение мероприятия запретила Рижская дума из-за возможных угроз общественной безопасности. Представители "За свободную Палестину" считают, что запрет акции противоречит демократическому государственному строю, свободе слова и правам человека. Организация намерена отстаивать свою позицию в суде — заседание назначено на 9 мая.

"Поскольку мы хотим жить в демократической стране, мы считаем чрезвычайно важным отстаивать эти права и бороться за них. Заседание суда будет открытым, поэтому мы приглашаем всех правозащитников поддержать нас в этом процессе", — заявили представители "За свободную Палестину".

Между тем, запланированная на 27 апреля акция протеста состоится. Представители Рижской думы сообщили агентству LETA, что по закону организаторам не обязательно получать разрешение от муниципалитета. В то же время самоуправление может запретить проведение шествия, если будет установлено, если оно угрожает правам других людей, демократическому государственному строю, безопасности общества, благополучию или нравственности или способствует деятельности, которая запрещена законом.

На данный момент в распоряжении думы нет информации, из-за которой пришлось бы принять ограничительные меры.

Организация "За свободную Палестину" была основана осенью 2023 года. Представители движения пояснили порталу Delfi, что у организации "нет ни основателя, ни иерархии, каждый его участник принимает участие абсолютно по своей инициативе и желанию".

Проведение акций протеста не является единственным родом деятельности "За свободную Палестину" — организация также регулярно проводит показы фильмов о происходящем в Палестине. Во время таких киновечеров активисты движения собирают пожертвования для благотворительных организаций, которые помогают палестинцам.

На своих страницах в социальных сетях Instagram и Facebook организация регулярно делится актуальными новостями о происходящем в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. В мае "За свободную Палестину" организует визит в Латвию для делегации от Палестинской инициативы по развитию глобального диалога и демократии (MIFTAH). В ходе визита "За свободную Палестину" вместе с MIFTAH проведет публичную дискуссию, в которой сможет принять участие любой желающий.

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