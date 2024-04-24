Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Латвия выделяет значительные средства на вооружение не для ведения войны, а для обеспечения прочного мира в стране, заявила премьер-министр Эвика Силиня, выступая в среду на Дне оборонной индустрии, сообщает LETA.

В Латвии говорят о сдерживании и обороне как об одном из эффективных средств обеспечения мира и безопасности в нашем регионе, но часто приходится объяснять обществу, почему страна вооружается и почему тратит на это так много денег, сказала премьер-министр.

"Но мы вооружаемся не для того, чтобы воевать, а для того, чтобы достичь мира и в нашей стране этот мир продлился бы долго, а вооружение является гарантией этого мира", - подчеркнула Силиня.

Латвия вместе со своими союзниками показала, что готова защищать каждый сантиметр своей земли и территории НАТО. "В повседневной жизни мы гораздо меньше думаем о том, что в ходе сражений наши солдаты будут зависеть и от таких вещей, как цепочки поставок и логистики, которые, в свою очередь, зависят от производственных мощностей и наличия сырья", - добавила премьер-министр.

Силиня подчеркнула, что эффективность оборонной промышленности в сдерживании потенциального противника не менее важна, чем способность обеспечить необходимую интенсивность боевых действий.

В 2023 году Латвия инвестирует в проекты оборонной промышленности 4,3 миллиона евро, в этом году - 4,9 миллиона евро, а в 2025 году - 6,85 миллиона евро. Министр обороны Андрис Спрудс призывает правительство выделять на эти цели еще больше средств.

Премьер-министр заявила, что услышала мнение предпринимателей по вопросу сокращения бюрократических процедур и модернизации правовой базы. Министерство обороны, работая вместе с деловыми кругами, должно снять эти вопросы с повестки дня.

Силиня также подчеркнула важность использования искусственного интеллекта в национальной обороне.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit