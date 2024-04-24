В этом году Рижское самоуправление планирует установить более 200 различных элементов благоустройства и реконструировать несколько улиц в Старой Риге, сообщили агентству LETA в столичном самоуправлении.

Самоуправление планирует установить несколько объектов уличного искусства, а также обустроить общественные открытые пространства на улице Вальню, площади Театра, площади Независимости, улице 13 января и набережной 11 ноября.

23 апреля представители самоуправления представили свои планы предпринимателям, работающим в Вецриге. Как сообщает TV3, некоторые из них отнеслись к планам думы весьма скептически и призвали в первую очередь подумать о создании благоприятных условий для предпринимателей и о том, как сократить расходы.

Начиная с июля в Старом городе будет установлено более 100 ящиков с зелеными насаждениями, более 70 скамеек, не менее 25 урн для мусора и пять велосипедных стоек. На Ратушной площади, площади Реформации, улицах Вальню, Калею, Скарню и в других местах будет установлена новая уличная мебель, которая заменит устаревшие элементы и создаст новые зоны отдыха.

Арт-объекты будут размещены в нескольких местах Старого города. Их дизайн будет выбран на конкурсе, который завершится в конце апреля. Объекты должны быть долгосрочными и эксплуатироваться не менее трех лет, с возможностью их последующего перемещения в другие районы города, сообщили в думе.

Как и ранее, планируется привлечь посетителей в Старый город с помощью культурных и спортивных мероприятий различного масштаба. В этом году в центре столицы будут организованы общественные просмотры различных международных спортивных мероприятий.

Параллельно муниципалитет начал работу над проектами по развитию общественных открытых пространств Старого города. По данным городской думы, одним из самых крупных проектов на ближайшие годы является перепланировка улицы Вальню и площади Театра. В рамках проекта улица Вальню будет преобразована в пешеходную улицу, отремонтирована, установлено новое освещение. Проект софинансируется из Европейского фонда регионального развития.

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