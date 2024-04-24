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В четверг, 25 апреля, в Латвии официально заканчивается эпидемия гриппа, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Согласно данным мониторинга гриппа и острых инфекций верхних дыхательных путей (ОРВИ), количество пациентов, обратившихся за медицинской помощью и получивших клинический диагноз "грипп", в течение последних двух недель не превышало 100 случаев на 100 000 населения ни в одном из районов мониторинга, поэтому SPKC объявляет об окончании эпидемии гриппа 25 апреля.

Вирусы гриппа все еще циркулируют: на прошлой неделе в шести административных районах - Вентспилсе, Резекне, Екабпилсе, Юрмале, Даугавпилсе и Риге - было зарегистрировано в общей сложности 20 случаев гриппа. С начала сезона семейные врачи зарегистрировали 3442 клинически подтвержденных случая гриппа.

SPKC оценивает интенсивность эпидемии гриппа в этом сезоне как среднюю. Наибольшее количество случаев гриппа отмечено в возрастной группе до 14 лет.

С начала сезона в Латвии было проведено 54370 лабораторных тестов на SARS-CoV-2, из которых 8236 оказались положительными. 7210 пациентов с "Covid-19" были госпитализированы.

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