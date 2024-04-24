Pasažieru vilciens (PV) предлагает ввести более суровые наказания за повреждение поездов, сообщает агентство LETA со ссылкой на PV.

Предприятие направило в Министерство сообщения и Министерство юстиции предложения внести поправки в законы, чтобы увеличить размер штрафов за причинение ущерба поездам, в том числе за случаи, когда вандалы разрисовывают поезда, или переквалифицировать такие преступления в категорию преступлений против государства.

Уголовным законом предусмотрено, что максимальным наказанием за деятельность, направленную на подрыв работы транспортной отрасли, а также учреждений или организаций с целью причинить вред государству, является лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

Согласно статистике PV, в 2020 году было десять случаев повреждения поездов, а в прошлом году поездам и предприятию был нанесен ущерб 52 раза. За последние четыре года PV выявило более 150 актов вандализма.

В компании отметили, что самый распространенный способ повреждения поездов — их разрисовывание. Таких случаев за последние годы было более 100.

Согласно Уголовному закону, наказанием за такое преступное деяние служит лишение свободы на срок до двух лет, кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.

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