Министерство обороны оценивает возможное производство мин в Латвии, сообщает агентство LETA со ссылкой на министра обороны Андриса Спрудса (Прогрессивные).

"Важно наладить международное партнерство. [..] Хотим также сотрудничать с местной индустрией и местными предпринимателями", — подчеркнул министр.

Говоря о проекте завода мин, Спрудс отметил, что его реализация в Латвии возможна за три года. Работа по проектированию и развитию производства начнется уже в этом году.

Министр сейчас не хотел раскрывать местонахождение потенциального производства, поскольку вся информация об этом проекте пока непублична. Когда все детали с партнерами будут согласованы, Минобороны сможет раскрыть как размер необходимого финансирования, так и конкретное место.

Как уже сообщалось, правительство Латвии в конце прошлого года поддержало создание общества "Государственная оборонная корпорация".

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