В связи с этим закончились депутатские полномочия Виктории Байре ("Новое Единство"), чей мандат Сейм утвердил на время пока избранные по Видземскому списку депутаты "Нового Единства" исполняли обязанности министров.

Кариньш был избран депутатом 14-го Сейма, но потом был утвержден в должности премьер-министра. После падения его правительства Кариньш стал министром иностранных дел. Ему пришлось уйти в отставку после того, как стало известно о расходах на частные авиарейсы, которыми Кариньш регулярно пользовался, будучи премьер-министром. В должности нового министра иностранных дел Сейм утвердил Байбу Браже.