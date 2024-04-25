На выборах в Сейм в 2014 году тогдашний генеральный секретарь "Единства" Артис Кампарс призывал руководителя ИТ-компании SOAAR, которая поставляла программное обеспечение для выборов, фальсифицировать результаты голосования в пользу Солвиты Аболтини. Об этом в программе Латвийского телевидения Kas notiek Latvijā? заявил руководитель SOAAR Ренарс Каджулис.

Ранее SOAAR обвинила "Единство" в незаконном использовании разработанной компанией системы на съездах партии. Компания утверждает, что оказанная SOAAR техническая поддержка партии за восемь лет составила десятки тысяч евро, но партия за нее не заплатила.

Нынешний председатель "Единства", министр финансов Арвилс Ашераденс заявил в программе, что вмешательство в выборы является серьезным нарушением, поэтому обвинения должны быть проверены.

Директор аналитического центра Providus Ивета Кажока сказала в программе, что в эти обвинения трудно поверить, подчеркнув при этом, что правоохранительные органы до сих пор не уделяли приоритетного внимания расследованию подобных серьезных нарушений, а вместо этого искали в отчетах партии ошибки, которые легко заметить.

"Трудно поверить, что все было настолько цинично. Я сомневаюсь, так ли это на самом деле, но вижу большую проблему в том, что у нас нет возможности проверить, что же произошло на самом деле", - сказала Кажока, отметив, что общественность обычно узнает о более серьезных нарушениях только спустя годы, когда расследование уже нельзя провести, и это большая, системная проблема.

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