Министерство образования и науки (МОН) не располагает информацией о том, что уроки плавания у детей проводят учителя без необходимых знаний и навыков, как это утверждает организация Peldēt droši. Об этом сообщил агентству LETA и. о. директора департамента спорта МОН Юрис Зивартс.

Организация Peldēt droši ранее подчеркивала необходимость обучения учителей. Организации известно, что сейчас в плавательных бассейнах работают некоторые спортивные педагоги без достаточных знаний. "К сожалению, мы встречаем учителей, которые преподают и при этом сами не умеют плавать или не понимают плавание как навык, спасающий жизнь", — сказала основатель организации Зане Гемзе.

Зивартс согласен, что нужно улучшать плавательные навыки учителей. Если плаванию обучает обычный школьный преподаватель спорта, он должен пройти специальную 36-часовую программу, которую Государственный центр содержания образования предлагает бесплатно.

Эта программа разработана в сотрудничестве с Peldēt droši, и, по данным IZM, за четыре года ее прошли более 580 человек. При этом количество обученных педагогов уменьшается — в 2020 году программу осваивали более 200 учителей, а в 2023 году - 122.

Ранее МОН, Рижская дума, Латвийская федерация плавания и Peldēt droši планировали разработать единую программу обучения плаванию и безопасности на воде — 72 урока за два учебных года. Зивартс не знает, как долго будет разрабатываться эта программа. Для ее реализации нужно 1,6 млн евро в первый год и в дальнейшем 3,2 млн евро ежегодно. Просьба МОН выделить деньги на финансирование программы в бюджете 2024 года поддержана не была.

По данным Латвийской федерации плавания, только в трети школ плавание включено в содержание обучения. В остальных школах это либо краткосрочные проекты, либо факультатив, а 21% школ плаванию вообще не обучают.

Каждый год в Латвии тонет в среднем десять детей в возрасте до 19 лет.

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