В конце этой недели предприятие Rīgas ūdens начнет промывку водопроводов в центре Риги и прилегающих районах. Всего в этом сезоне планируется промыть 162 километра водопроводов, и это один из самых больших объемов работ за всю историю Rīgas ūdens, сообщили на предприятии.

Плановая промывка водопроводов на Кипсале, Закюсале и в Скансте началась уже в апреле, а на этой неделе планируется охватить центр Риги - Старый город, микрорайоны Браса, Гризинкалнс, Авоти, Ластадия и др. Учитывая, что в этих районах есть ряд объектов, которым необходима непрерывная подача воды, промывка в основном будет проходить в ночные часы и по частям.

И во время промывки, и после нее вода полностью безопасна для использования и не несет вреда для здоровья.

Во время работ возможны кратковременные перебои с подачей воды, также вода какое-то время может быть мутной.

Сезон промывки водопроводов планируется закончить в октябре.

За последние годы подобные работы уже выполнены практически на всей территории Риги: на Югле, в Межциемсе, в Плявниеках, в Пурвциемсе, на Тейке, в Дарзциемсе (в 2017 году), в Вецаки, Вецдаугаве, Вецмилгрависе, Милгрависе и Чиекуркалнсе (2018), на Саркандаугаве, в Межапарке, в Кенгарагсе и в Ильгюциемсе (2019), в Иманте, Дзирциемсе, Золитуде, Засулауксе и Шампетерисе (2020), в Агенскалнсе, Торнякалне и Плескодале (2021), в Межциемсе, Дрейлини и Брекши (2022), в Салас, Биерини, Атгазене, Зиепниекалнсе, Бишумуйже и Болдерае (2023).

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