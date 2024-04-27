Foto: morgueFile

В конце этой недели предприятие Rīgas ūdens начнет промывку водопроводов в центре Риги и прилегающих районах. Всего в этом сезоне планируется промыть 162 километра водопроводов, и это один из самых больших объемов работ за всю историю Rīgas ūdens, сообщили на предприятии.

Плановая промывка водопроводов на Кипсале, Закюсале и в Скансте началась уже в апреле, а на этой неделе планируется охватить центр Риги - Старый город, микрорайоны Браса, Гризинкалнс, Авоти, Ластадия и др. Учитывая, что в этих районах есть ряд объектов, которым необходима непрерывная подача воды, промывка в основном будет проходить в ночные часы и по частям.

И во время промывки, и после нее вода полностью безопасна для использования и не несет вреда для здоровья.

Во время работ возможны кратковременные перебои с подачей воды, также вода какое-то время может быть мутной.

Сезон промывки водопроводов планируется закончить в октябре.

За последние годы подобные работы уже выполнены практически на всей территории Риги: на Югле, в Межциемсе, в Плявниеках, в Пурвциемсе, на Тейке, в Дарзциемсе (в 2017 году), в Вецаки, Вецдаугаве, Вецмилгрависе, Милгрависе и Чиекуркалнсе (2018), на Саркандаугаве, в Межапарке, в Кенгарагсе и в Ильгюциемсе (2019), в Иманте, Дзирциемсе, Золитуде, Засулауксе и Шампетерисе (2020), в Агенскалнсе, Торнякалне и Плескодале (2021), в Межциемсе, Дрейлини и Брекши (2022), в Салас, Биерини, Атгазене, Зиепниекалнсе, Бишумуйже и Болдерае (2023).

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit