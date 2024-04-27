За многие годы в Риге появилось большое количество граффити. В Рижской думе хотят финансово помочь владельцам собственности избавиться от непрошеных надписей и рисунков, сообщает Rus.Lsm.

Пока единственный вариант наказания — штраф и для тех, кто рисует, и для тех, у кого нарисовали граффити. Точной статистики о том, сколько любителей баллончиков с краской наказано, нет. Они проходят по общим статьям — хулиганство и порча имущества.

Сейчас за фасад здания отвечает его собственник. Он и должен закрашивать или смывать непрошенную краску. Депутаты хотят помочь владельцам имущества, но пока не знают, как.

"Мы ищем способ, как это сделать, либо через фонд, либо механизм поддержки, но, опять же, чтобы он не был слишком бюрократичным. Может, самоуправление будет само закрашивать граффити, в общем, мы ищем способ, чтобы дума помогала избавляться от них юридически правильно", — пояснил председатель комитета Рижской думы по жилью и среде Виестурс Зепс.

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