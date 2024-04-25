В четверг в МИД России временному поверенному в делах Латвии была передана нота о высылке двух латвийских дипломатов, подтвердила агентству ЛЕТА пресс-секретарь МИД Латвии Диана Эглите.

По ее словам, МИД примет решение о дальнейших действиях в ответ на заявление России о высылке двух латвийских дипломатов. Эглите также подчеркнула, что традиционно имена высланных дипломатов не разглашаются.

Как сообщалось, 27 марта бывший министр иностранных дел Кришьянис Кариньш принял решение объявить дипломата российского посольства нежелательным лицом в Латвии.

27 марта в МИД был вызван временный поверенный поверенный в делах России Олег Зыков, которому был заявлен категорический протест Латвии против неприемлемой и провокационной публичной коммуникации посольства, что является явным нарушением Венской конвенции 1961 года о дипломатических связях.

Как заявили в МИД, посольство России, несмотря на неоднократные предупреждения, продолжает некорректную публичную коммуникацию, направленную на дискредитацию латвийских властей и разжигание ненависти в латвийском обществе.

В связи с этим министр иностранных дел внес в список нежелательных для Латвии лиц российского дипломата, который должен был покинуть Латвию не позже 10 апреля.

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